Легко и непринужденно. Дочь миллиардера выбила Осаку из Уимблдона-2024

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 113) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/32 финала победительница четырех турниров серии Grand Slam без шансов проиграла Эмме Наварро (США, WTA 17) за 1 час.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) – Эмма Наварро (США) [19] – 4:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Эмма ни разу не отдала свою подачу и даже не позволила японке добраться до брейк-поинтов. В свою очередь, американка пять раз сделала брейк.

Осака на старте Уимблдона одолела Диан Парри, а Наварро справилась с Ван Цян. Далее Эмма выйдет на корт против Дианы Шнайдер (WTA 30).

Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.

What a performance 💪



No.19 seed Emma Navarro beats Naomi Osaka 6-4, 6-1 in just 58 minutes on her Centre Court debut#Wimbledon pic.twitter.com/vsabLOnwGc