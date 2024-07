Джокович за 2 часа разгромил первого соперника на Уимблдоне-2024

Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала серб в трех сетах разгромил Вита Коприву (Чехия, ATP 123) за 2 часа.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Вита Коприва (Чехия) [Q] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 1:6, 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперников.

Джокович во 2-м раунде британского мейджора сыграет либо против Джейкоба Фирнли, либо против Алехандро Каньяса.

На счету Ноле 7 титулов на Уимблдоне. Новак выигрывал травяной мейджор 4 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022). В 2023 году Новак проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

Djokovic dominance 💪



Novak Djokovic begins his 2024 #Wimbledon campaign in style with a straight sets win over Kopriva, 6-1, 6-1, 6-2 pic.twitter.com/2PvsE5WKhf