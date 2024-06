Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро Англия – Словакия

В немецком Гельзенкирхене 30 июня пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Англия – Словакия:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Стрелец, Гараслин.

