Лучший бомбардир Евро-2024 определился с новым клубом

Грузинский нападающий французского «Меца» Жорж Микаутадзе договорился об условиях личного контракта с «Монако», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «монегаски» также направили официальное предложение в клуб 23-летнего футболиста.

Отмечается, что «Монако» пытается как можно скорее договориться о сумме трансфера, чтобы опередить другие команды, претендующие на игрока, и оформить подписание до завершения Евро-2024.

Во второй половине сезона 2023/24 Жорж Микаутадзе отметился 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 20 матчах Лиги 1. Также с 3 голами и 1 ассистом он после группового этапа является лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоржа Микаутадзе в 15 миллионов евро.

