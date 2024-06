ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ромы возглавил новичка Серии А

Новичок Серии А, «Венеция» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эусебио Ди Франческо. Контракт с 54-летним итальянским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Венеции» Ди Франческо заменил Паоло Ваноли, который недавно возглавил «Торино».

Предыдущим местом работы Ди Франческо был «Фрозиноне», который он не смог спасти от вылета из Серии А в прошлом сезоне.

Итальянец известен, прежде всего, по работе с «Ромой», которую в сезоне 2017/2018 вывел в полуфинал Лиги чемпионов. Также тренировал «Виртус Ланчано», «Пескару», «Лечче», «Сассуоло», «Сампдорию», «Кальяри» и «Верону».

Di Francesco is named Venezia FC's Team Coach.



Welcome to Venice, Eusebio!https://t.co/RRiK2aqsXq#ArancioNeroVerde🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Ej37WkdXTo