Венеция – Рома – 0:1. Беспроигрышная серия Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии
9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами Венеция и Рома.
Победу в Венеции со счетом 1:0 одержали гости из Рима.
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Единственный гол в свой актив записал Пауло Дибала, забив с пенальти на 57-й минуте.
Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте.
Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла 8 матчей.
Серия А. 24-й тур. 9 февраля
Венеция – Рома – 0:1
Гол: Дибала, 57 (пен)
Видеообзор матча
События матча
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