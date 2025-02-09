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Чемпионат Италии
Венеция
09.02.2025 13:30 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
09 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:36
112
0

Венеция – Рома – 0:1. Беспроигрышная серия Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии

09 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:36
112
0
Венеция – Рома – 0:1. Беспроигрышная серия Довбика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами Венеция и Рома.

Победу в Венеции со счетом 1:0 одержали гости из Рима.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в свой актив записал Пауло Дибала, забив с пенальти на 57-й минуте.

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла 8 матчей.

Серия А. 24-й тур. 9 февраля

Венеция Рома 0:1

Гол: Дибала, 57 (пен)

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Пауло Дибала Артем Довбик видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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