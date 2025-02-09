Венеция – Рома – 0:1. Беспроигрышная серия Довбика. Видео гола и обзор

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами Венеция и Рома.

Победу в Венеции со счетом 1:0 одержали гости из Рима.

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Единственный гол в свой актив записал Пауло Дибала, забив с пенальти на 57-й минуте.

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла 8 матчей.

Серия А. 24-й тур. 9 февраля

Венеция – Рома – 0:1

Гол: Дибала, 57 (пен)

Видеообзор матча