Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

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Единственный гол в поединке забил аргентинский полузащитник Пауло Дибала, реализовав пенальти на 57-й минуте встречи.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте, не отметившись результативными действиями.

Эта победа продлевает беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии до 8 матчей.

Серия А. 24-й тур. 9 февраля

Венеция – Рома – 0:1

Гол: Дибала, 57 (пен.)