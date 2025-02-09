Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде
Матч 24-го тура Серии А закончился со счетом 1:0 в пользу римлян
9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.
Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.
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Единственный гол в поединке забил аргентинский полузащитник Пауло Дибала, реализовав пенальти на 57-й минуте встречи.
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте, не отметившись результативными действиями.
Эта победа продлевает беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии до 8 матчей.
Серия А. 24-й тур. 9 февраля
Венеция – Рома – 0:1
Гол: Дибала, 57 (пен.)
Vinciamo noi!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 9, 2025
Decide il rigore di Paulo Dybala al minuto 57 ⚽️#VeneziaRoma pic.twitter.com/1NC3aJqOO1
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