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Чемпионат Италии
Венеция
09.02.2025 13:30 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
09 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:36
1753
8

Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде

Матч 24-го тура Серии А закончился со счетом 1:0 в пользу римлян

09 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:36
1753
8
Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в поединке забил аргентинский полузащитник Пауло Дибала, реализовав пенальти на 57-й минуте встречи.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте, не отметившись результативными действиями.

Эта победа продлевает беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии до 8 матчей.

Серия А. 24-й тур. 9 февраля
Венеция – Рома – 0:1
Гол: Дибала, 57 (пен.)

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Артем Довбик Пауло Дибала
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 8
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Harun Bakircioğlu
Если бы чемпионат начался 20-го декабря в 17 туре, когда эта серия началась, Рома занимала бы в нем 2-е место после Наполи. При чем у нее было бы больше всех забитых. Вот вам и дед.
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MIRRA
не дали Артему бити пенальті, от і нема голів...
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0
Mark4854590
Рома дуже багато втратила на старті чемпіонату. Єдина надія врятувати сезон - Ліга Європи. Але там випав Порту.
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