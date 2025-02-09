Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура Серии А 9 февраля в 13:30
9 февраля состоится матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.
Поединок пройдет на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Цвета римского клуба защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.
В LIVE-таблице чемпионата Италии римляне с 31 очком занимают 23-е место. У Венеции 16 пунктов и 19-я позиция.
Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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