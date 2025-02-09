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Чемпионат Италии
Венеция
09.02.2025 13:30 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 февраля 2025, 09:26 |
37
0

Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура Серии А 9 февраля в 13:30

09 февраля 2025, 09:26 |
37
0
Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 февраля состоится матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Цвета римского клуба защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.

В LIVE-таблице чемпионата Италии римляне с 31 очком занимают 23-е место. У Венеции 16 пунктов и 19-я позиция.

Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Артем Довбик Венеция Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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