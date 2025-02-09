9 февраля состоится матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Цвета римского клуба защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.

В LIVE-таблице чемпионата Италии римляне с 31 очком занимают 23-е место. У Венеции 16 пунктов и 19-я позиция.

Венеция – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.