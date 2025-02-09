9 февраля на «Пьерлуиджи Пенцо» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Венеция» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Венеция

Команда периодически забирается в высший итальянский футбольный дивизион. Но, кажется, банкротства у нее случается чаще, чем подъемы в Серии А. Снова поднялись крылатые львы на максимальный уровень в 2024-м году, но не напрямую, а через стыковые поединки. Сразу после триумфа в плей-офф главный автор этих успехов, Ваноли, отозвался на приглашение тренировать Торино. Его пытается заменить Эусебио Ди Франческо, но получается ожидаемо тяжело, да и просто плохо. Новичок крайне редко выигрывает и скупо набирает очки - хуже смотрится только Монца. Хотя в январе футболисты пытаются проявлять характер, сыграв вничью, по 1:1, с Эмполи, Пармой и Вероной и минимально уступив Интеру. Да и с Удинезе, хотя и забили в прошлом туре дважды, все равно даже за ничью не зацепились.

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Рома

Клуб в 2024-м году несколько раз менял тренера. Сначала, прошлой зимой, расстались с Моуринью, так и не оправдавшем надежд. Закончив прошлый сезон под руководством своей легенды, Де Росси, с ним же готовились летом, и начинали новый чемпионат. Но первые же неудачи привели к резкому прощанию с Даниэле и явно непродуманной ставке на Юрича. Тот только углубил кризис, но, благо, что следующий шаг менеджмента был явно успешнее: уговорили вернуться с пенсии Раньери. Тот достаточно быстро стабилизировал ситуацию, хотя, конечно, осечки остаются. В Лиге Европы закончили удачно, победой и уверенным выходом в плей-офф. В прошлом туре с Наполи смогли вырвать ничью, но, кажется, потратили немало сил. Кубковый поединок с Миланом, несмотря на очередной гол Довбика, проиграли без вариантов.

Статистика личных встреч

В 2021/2022, в прошлый подъем в Серию А, крылатые львы взяли 4 очка в поединках со столичным грандом. И только в сентябре джалоросси взяли реванш, победив дома 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся за очки. Поставим на то, что выиграют гости из Рима (коэффициент - 1,68).