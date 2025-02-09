«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Главный тренер Ромы уже думает о противостоянии из Порту в Лиге Европы
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после победы над «Венецией» в матче 24-го тура Серии А удивил журналистов своим поведением на пресс-конференции.
Как сообщает IlRomanista, один из журналистов задал наставнику римского клуба следующий вопрос: «Шомуродов вышел в старте в матче с Миланом, Довбик – с Венецией. Поскольку вы говорили, что никакой иерархии нет, кто же тогда сыграет с Порту?»
В ответ Раньери внезапно встал из-за стола, усмехнулся и сказал: «Всем до свидания». Он пошел к выходу, но потом вернулся и продолжил: «Дайте мне сначала выучить «Порту», а потом уже будем решать, кто будет играть. Но я вам все равно этого не скажу.
Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Венецией» и провел на поле более 90 минут, но был заменен в компенсированное до второго тайма время, так и не отличившись результативными действиями.
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