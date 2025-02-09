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  4. «Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Италия
09 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:22
2466
0

«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике

Главный тренер Ромы уже думает о противостоянии из Порту в Лиге Европы

09 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:22
2466
0
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после победы над «Венецией» в матче 24-го тура Серии А удивил журналистов своим поведением на пресс-конференции.

Как сообщает IlRomanista, один из журналистов задал наставнику римского клуба следующий вопрос: «Шомуродов вышел в старте в матче с Миланом, Довбик – с Венецией. Поскольку вы говорили, что никакой иерархии нет, кто же тогда сыграет с Порту?»

В ответ Раньери внезапно встал из-за стола, усмехнулся и сказал: «Всем до свидания». Он пошел к выходу, но потом вернулся и продолжил: «Дайте мне сначала выучить «Порту», ​​а потом уже будем решать, кто будет играть. Но я вам все равно этого не скажу.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Венецией» и провел на поле более 90 минут, но был заменен в компенсированное до второго тайма время, так и не отличившись результативными действиями.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция выбор редакции
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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