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Италия
22 июня 2024, 08:42 |
140
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Венеции возглавил Торино

С командой будет работать Паоло Ваноли

22 июня 2024, 08:42 |
140
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Венеции возглавил Торино
ФК Торино. Паоло Ваноли (справа) с президентом клуба Урбано Кайро

«Торино» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли. Контракт с 51-летним итальянским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Торино» Ваноли заменил Ивана Юрича, который работал с командой с 2021 года. О том, что 48-летний хорват покинет клуб, сообщалось еще в середине мая.

Ради работы с «Торино» Ваноли покинул «Венецию», которую вывел в Серию А по итогам сезона 2023/2024. Ранее 51-летний специалист также работал с молодежными команды сборной Италии (U-16, U-18 и U-19) и московским «спартаком», который покинул в мае 2022 года.

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Торино Венеция Иван Юрич
Олег Дидух Источник: ФК Торино
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