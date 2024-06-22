ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Венеции возглавил Торино

«Торино» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли. Контракт с 51-летним итальянским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Торино» Ваноли заменил Ивана Юрича, который работал с командой с 2021 года. О том, что 48-летний хорват покинет клуб, сообщалось еще в середине мая.

Ради работы с «Торино» Ваноли покинул «Венецию», которую вывел в Серию А по итогам сезона 2023/2024. Ранее 51-летний специалист также работал с молодежными команды сборной Италии (U-16, U-18 и U-19) и московским «спартаком», который покинул в мае 2022 года.