ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Венеции возглавил Торино
С командой будет работать Паоло Ваноли
«Торино» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли. Контракт с 51-летним итальянским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.
На посту главного тренера «Торино» Ваноли заменил Ивана Юрича, который работал с командой с 2021 года. О том, что 48-летний хорват покинет клуб, сообщалось еще в середине мая.
Ради работы с «Торино» Ваноли покинул «Венецию», которую вывел в Серию А по итогам сезона 2023/2024. Ранее 51-летний специалист также работал с молодежными команды сборной Италии (U-16, U-18 и U-19) и московским «спартаком», который покинул в мае 2022 года.
Il nostro nuovo Mister: Paolo Vanoli! 🐂 pic.twitter.com/8Lc2daWhl5— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 июня сборная Украины переиграла команду Словакии во 2-м туре группового этапа Евро-2024
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024