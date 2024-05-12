Тренер Торино покинет клуб летом

Главный тренер «Торино» Иван Юрич принял решение покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Юрича с «Торино» истекает ближайшим летом, и 48-летний хорватский специалист решил его не продлевать.

Юрич работает с «Торино» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне «Гранатовые» под его руководством занимают десятое место в турнирной таблице Серии А.

Всю свою тренерскую карьеру Юрич проводит в Италии. Ранее он работал с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» (трижды) и «Вероной».