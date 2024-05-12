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Италия
12 мая 2024, 11:42 |
164
0

Тренер Торино покинет клуб летом

Иван Юрич не продлит контракт с клубом

12 мая 2024, 11:42 |
164
0
Тренер Торино покинет клуб летом
ФК Торино. Иван Юрич

Главный тренер «Торино» Иван Юрич принял решение покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Юрича с «Торино» истекает ближайшим летом, и 48-летний хорватский специалист решил его не продлевать.

Юрич работает с «Торино» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне «Гранатовые» под его руководством занимают десятое место в турнирной таблице Серии А.

Всю свою тренерскую карьеру Юрич проводит в Италии. Ранее он работал с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» (трижды) и «Вероной».

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Иван Юрич Торино отставка
Олег Дидух Источник: Twitter
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