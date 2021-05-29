ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский тренер, работавший в Вероне, возглавил Торино

Хорватский тренер Иван Юрич возглавил «Торино», сменив на этом посту Давиде Николу.
Клуб из Турина официально объявил о назначении 28 мая. Хорватский специалист подписал трехлетнее соглашение, которое начнет действовать 1 июля 2021 года.
Два прошедших сезона 45-летний Иван Юрич возглавлял «Верону», а до того тренировал клубы «Мантова», «Кротоне» и «Дженоа».
Ivan Juric allenatore del Toro— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 28, 2021
👉🏻 https://t.co/P8N40WyJ0j#SFT pic.twitter.com/uV24pzOYUk
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Источник — ФК Торино
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