«Борется с гордостью». В Италии оценили игру Довбика в последнем матче Ромы

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте, не отметившись результативными действиями. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:

«Несколько раз заставил вратаря соперника волноваться, борется с гордостью».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.