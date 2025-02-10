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  4. «Борется с гордостью». В Италии оценили игру Довбика в последнем матче Ромы
Италия
10 февраля 2025, 12:46 |
1094
0

«Борется с гордостью». В Италии оценили игру Довбика в последнем матче Ромы

Украинский нападающий был заменен на 90+2 минуте

10 февраля 2025, 12:46 |
1094
0
«Борется с гордостью». В Италии оценили игру Довбика в последнем матче Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2 минуте, не отметившись результативными действиями. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:

«Несколько раз заставил вратаря соперника волноваться, борется с гордостью».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник
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