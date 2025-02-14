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Италия
14 февраля 2025, 05:20 |
111
0

Венеция хочет подписать игрока, который может оказаться в тюрьме

У Висама Бен Еддера до сих пор есть нерешенные проблемы перед законом

14 февраля 2025, 05:20 |
111
0
Венеция хочет подписать игрока, который может оказаться в тюрьме
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний французский форвард Виссам Бен-Йеддер может стать игроком «Венеции».

Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

По его словам, «Венеция» уже несколько месяцев изучает возможность подписания контракта с Бен-Йеддером.

Впрочем, у футболиста есть серьезные проблемы с законом. В ноябре 2024 года его осудили за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения, но это решение суда Бен-Йеддер обжаловал.

Кроме того, в отношении игрока продолжается еще одно дело, которое тянется с лета 2023 года. В этом случае его обвиняют в изнасиловании. Если вина будет доказана, форварду грозит заключение в тюрьму.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что именно эти юридические аспекты сейчас тщательно анализируют в «Венеции».

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Виссам Бен Йеддер Джанлука Ди Марцио Венеция трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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