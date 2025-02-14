Венеция хочет подписать игрока, который может оказаться в тюрьме
У Висама Бен Еддера до сих пор есть нерешенные проблемы перед законом
34-летний французский форвард Виссам Бен-Йеддер может стать игроком «Венеции».
Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио.
По его словам, «Венеция» уже несколько месяцев изучает возможность подписания контракта с Бен-Йеддером.
Впрочем, у футболиста есть серьезные проблемы с законом. В ноябре 2024 года его осудили за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения, но это решение суда Бен-Йеддер обжаловал.
Кроме того, в отношении игрока продолжается еще одно дело, которое тянется с лета 2023 года. В этом случае его обвиняют в изнасиловании. Если вина будет доказана, форварду грозит заключение в тюрьму.
Джанлука Ди Марцио сообщает, что именно эти юридические аспекты сейчас тщательно анализируют в «Венеции».
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