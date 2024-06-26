Словакия – Румыния – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Во среду, 26 июня, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк-Штадион» состоится матч 3-го тура в группе E чемпионата Европы 2024, в котором сыграют сборные Словакии и Румынии.

Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Футбольные пути Словакии и Румынии ранее пересекались 4 раза в рамках квалификаций чемпионата Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Румынии – 3 успешных игры и еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов 3:10.

Последний раз соперники встречались в сентябре 1999 года в квалификации на Евро-2000, тогда голы Адриана Илие, Георге Хаджи, Ливиу Чоботариу та дубль Виорела Молдована против мяча Владимира Лабанта обусловили победу румынов со счетом 5:1 в Братиславе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словакия – Румыния, за которой можно следить в украинской версии сайта.