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Евро
Словакия
26.06.2024 19:00 – 36 1 : 0
Румыния
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:56 | Обновлено 26 июня 2024, 19:38
6426
2

Словакия – Румыния – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

26 июня 2024, 18:56 | Обновлено 26 июня 2024, 19:38
6426
2
Словакия – Румыния – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Во среду, 26 июня, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк-Штадион» состоится матч 3-го тура в группе E чемпионата Европы 2024, в котором сыграют сборные Словакии и Румынии.

Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольные пути Словакии и Румынии ранее пересекались 4 раза в рамках квалификаций чемпионата Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Румынии – 3 успешных игры и еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов 3:10.

Последний раз соперники встречались в сентябре 1999 года в квалификации на Евро-2000, тогда голы Адриана Илие, Георге Хаджи, Ливиу Чоботариу та дубль Виорела Молдована против мяча Владимира Лабанта обусловили победу румынов со счетом 5:1 в Братиславе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словакия – Румыния, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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oleksan751
Давай Словакія!!
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Remark
Ставка: Словаччина ІТБ 0,5.
Прогноз: нічиї не буде.
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0
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