Модрич установил возрастной рекорд Евро, который может побить Роналду

24 июня проходит матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Италии.

На 55-й минуте капитан хорватов Лука Модрич вывел свою команду вперед.

Лука стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы в возрасте 38 лет и 289 дней.

Интересно, что легендарный португальский форвард Криштиану Роналду пока так и не отличился на этом ЧЕ. Если 39-летний КриРо забьет, то он перепишет рекорд Модрича на себя.

Видео гола Модрича в ворота Италии

🇭🇷 Luka Modrić is the oldest ever goalscorer in EURO history at the age of 38 years and 289 days 👏#EURO2024 pic.twitter.com/OVTByWBLQF