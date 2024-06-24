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  4. Модрич установил возрастной рекорд Евро, который может побить Роналду
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 23:50 |
1884
0

Модрич установил возрастной рекорд Евро, который может побить Роналду

Лука забил в ворота Италии в возрасте 38 лет и 289 дней

24 июня 2024, 23:50 |
1884
0
Модрич установил возрастной рекорд Евро, который может побить Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

24 июня проходит матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Италии.

На 55-й минуте капитан хорватов Лука Модрич вывел свою команду вперед.

Лука стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы в возрасте 38 лет и 289 дней.

Интересно, что легендарный португальский форвард Криштиану Роналду пока так и не отличился на этом ЧЕ. Если 39-летний КриРо забьет, то он перепишет рекорд Модрича на себя.

Видео гола Модрича в ворота Италии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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