Модрич установил возрастной рекорд Евро, который может побить Роналду
Лука забил в ворота Италии в возрасте 38 лет и 289 дней
24 июня проходит матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Италии.
На 55-й минуте капитан хорватов Лука Модрич вывел свою команду вперед.
Лука стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы в возрасте 38 лет и 289 дней.
Интересно, что легендарный португальский форвард Криштиану Роналду пока так и не отличился на этом ЧЕ. Если 39-летний КриРо забьет, то он перепишет рекорд Модрича на себя.
Видео гола Модрича в ворота Италии
🇭🇷 Luka Modrić is the oldest ever goalscorer in EURO history at the age of 38 years and 289 days 👏#EURO2024 pic.twitter.com/OVTByWBLQF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024
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