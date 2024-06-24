Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

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Игра завершилась со счетом 1:1, что вывело в плей-офф Италию. Хорватия осталась на третьей позиции.

Хорватия – Италия 1:0. Гол Модрича

Хорватия – Италия 1:1. Гол Дзакканьи