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Евро
Хорватия
24.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Италия
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 23:42 | Обновлено 25 июня 2024, 00:32
1892
0

Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор

Матч 3-го тура чемпионата Европы в группе B

24 июня 2024, 23:42 | Обновлено 25 июня 2024, 00:32
1892
0
Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра завершилась со счетом 1:1, что вывело в плей-офф Италию. Хорватия осталась на третьей позиции.

Хорватия – Италия 1:0. Гол Модрича

Хорватия – Италия 1:1. Гол Дзакканьи

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Италия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
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Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Он делал все, что мог. Назван лучший игрок матча Хорватия – Италия
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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