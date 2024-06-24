Чемпионат Европы24 июня 2024, 23:42 | Обновлено 25 июня 2024, 00:32
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Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор
Матч 3-го тура чемпионата Европы в группе B
24 июня 2024, 23:42 | Обновлено 25 июня 2024, 00:32
1892
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24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.
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Игра завершилась со счетом 1:1, что вывело в плей-офф Италию. Хорватия осталась на третьей позиции.
Хорватия – Италия 1:0. Гол Модрича
Хорватия – Италия 1:1. Гол Дзакканьи
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Италия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
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