Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
Даяна встретится с Дианой Шнайдер во 2-м раунде травяных соревнований в Германии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Во 2-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 47), которая на старте соревнований одолел экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (Германия, WTA 221).
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава. 1/8 финала
Анжелик Кербер (Германия) – Диана Шнайдер – 5:7, 3:6
Ранее Ястремская и Шнайдер не играли между собой.
Даяна в 1-м раунде 500-тысячника в Германии выиграла у еще одной представительнице страны-террориста Мирры Андреевой. Украинка одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Выступления в Бад-Хомбурге 24 июня начнет Элина Свитолина, которая на старте турнира выйдет на корта против Каролин Возняцки.
Fighting spirit 💥— wta (@WTA) June 24, 2024
Diana Shnaider battles past Kerber in straight sets and books her ticket into round two! #BHO24 pic.twitter.com/OYEiGReB1o
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