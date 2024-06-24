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  4. Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
WTA
24 июня 2024, 20:06 |
519
1

Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

Даяна встретится с Дианой Шнайдер во 2-м раунде травяных соревнований в Германии

24 июня 2024, 20:06 |
519
1
Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Во 2-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 47), которая на старте соревнований одолел экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (Германия, WTA 221).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава. 1/8 финала

Анжелик Кербер (Германия) – Диана Шнайдер – 5:7, 3:6

Ранее Ястремская и Шнайдер не играли между собой.

Даяна в 1-м раунде 500-тысячника в Германии выиграла у еще одной представительнице страны-террориста Мирры Андреевой. Украинка одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Выступления в Бад-Хомбурге 24 июня начнет Элина Свитолина, которая на старте турнира выйдет на корта против Каролин Возняцки.

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WTA Бад-Хомбург Диана Шнайдер Анжелик Кербер Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
Свинину треба обігрувати за будь-яку ціну.
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