Ястремская оформила камбэк в матче с 23-й ракеткой мира в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка переиграла Мирру Андрееву (№23 WTA).

Бад-Хомбург. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева – 4:6, 6:4, 6:3

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

Даяна прервала серию из шести подряд поражений теннисисткам из топ-30 мировового рейтинга.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Анжелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).