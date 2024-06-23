Ястремская оформила камбэк в матче с 23-й ракеткой мира в Бад-Хомбурге
Даяна впервые обыграла Мирру Андрееву
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче первого раунда украинка переиграла Мирру Андрееву (№23 WTA).
Бад-Хомбург. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева – 4:6, 6:4, 6:3
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.
Даяна прервала серию из шести подряд поражений теннисисткам из топ-30 мировового рейтинга.
В следующем раунде Ястремская сыграет с Анжелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).
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