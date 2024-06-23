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  4. Ястремская оформила камбэк в матче с 23-й ракеткой мира в Бад-Хомбурге
WTA
23 июня 2024, 15:15 | Обновлено 23 июня 2024, 15:22
742
6

Ястремская оформила камбэк в матче с 23-й ракеткой мира в Бад-Хомбурге

Даяна впервые обыграла Мирру Андрееву

23 июня 2024, 15:15 | Обновлено 23 июня 2024, 15:22
742
6
Ястремская оформила камбэк в матче с 23-й ракеткой мира в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка переиграла Мирру Андрееву (№23 WTA).

Бад-Хомбург. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева – 4:6, 6:4, 6:3

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

Даяна прервала серию из шести подряд поражений теннисисткам из топ-30 мировового рейтинга.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Анжелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).

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Даяна Ястремская WTA Бад-Хомбург Мирра Андреева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
дуже приємна перемога, сьогодні у Даяни багато що виходило, кацапка в 3 сеті була примята добренько
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+7
Sit Simurg
Дякую Даяна !!
.. ну а Міра - "малада іщо" ..)
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+4
naverland
Молодец, хорошо сыграла
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+4
Arty900
Дякую Даяні за приємний подарунок на трійцю 😍
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+3
C.Пеклов
молодець.дивився 2,3 сет -подача у Даї більш-меньш стала кращою.Кацапського "вундеркинда"(пару разів саджала на 5 точку)подолано,успіху в наступних матчах!
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+2
Sashamar
Ну, можемо, як сильно захочемо. І представниця народів Крайньої Півночі не завадить.
"Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним..." 
Ответить
0
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