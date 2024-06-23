Будет признание? Гол Яремчука – претендент на лучший гол 2-го тура Евро
Гол украинца в компании претендентов
Европейский футбольный союз обнародовал реестр голов-претендентов на звание лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2024.
Среди номинантов значится гол 28-летнего украинского нападающего Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), который принес «сине-желтым» победу.
Также среди претендентов значатся гол полузащитника сборной Дании Мортена Юльмана, забитый в матче против сборной Англии (1:1), гол вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири в ворота сборной Швейцарии (1:1), а также гол защитника сборной Австрии Гернота Траунера в поединке с командой Польши (3:1).
Напомним, лучшим голом 1-го тура Евро-2024 был признан гол турецкого защитника Мерта Мюлдюра в игре против сборной Грузии (3:1).
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia
🇩🇰 Morten Hjulmand vs England
🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland
🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT
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