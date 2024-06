Будет признание? Гол Яремчука – претендент на лучший гол 2-го тура Евро

Европейский футбольный союз обнародовал реестр голов-претендентов на звание лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2024.

Среди номинантов значится гол 28-летнего украинского нападающего Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), который принес «сине-желтым» победу.

Также среди претендентов значатся гол полузащитника сборной Дании Мортена Юльмана, забитый в матче против сборной Англии (1:1), гол вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири в ворота сборной Швейцарии (1:1), а также гол защитника сборной Австрии Гернота Траунера в поединке с командой Польши (3:1).

Напомним, лучшим голом 1-го тура Евро-2024 был признан гол турецкого защитника Мерта Мюлдюра в игре против сборной Грузии (3:1).

