Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет признание? Гол Яремчука – претендент на лучший гол 2-го тура Евро
Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2024, 11:18 | Обновлено 23 июня 2024, 11:28
179
0

Будет признание? Гол Яремчука – претендент на лучший гол 2-го тура Евро

Гол украинца в компании претендентов

23 июня 2024, 11:18 | Обновлено 23 июня 2024, 11:28
179
0
Будет признание? Гол Яремчука – претендент на лучший гол 2-го тура Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Европейский футбольный союз обнародовал реестр голов-претендентов на звание лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2024.

Среди номинантов значится гол 28-летнего украинского нападающего Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), который принес «сине-желтым» победу.

Также среди претендентов значатся гол полузащитника сборной Дании Мортена Юльмана, забитый в матче против сборной Англии (1:1), гол вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири в ворота сборной Швейцарии (1:1), а также гол защитника сборной Австрии Гернота Траунера в поединке с командой Польши (3:1).

Напомним, лучшим голом 1-го тура Евро-2024 был признан гол турецкого защитника Мерта Мюлдюра в игре против сборной Грузии (3:1).

По теме:
Защитник Румынии огласил цель на матч со Словакией – важный для Украины
Дарио СРНА: «Судаков, Мудрик и Цыганков могут создать проблемы Бельгии»
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Евро-2024 сборная Украины по футболу Роман Яремчук Джердан Шакири Словакия - Украина
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Футбол | 22 июня 2024, 22:45 1
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина

Доди Лукебакио получил две желтые карточки за два матча в группе Е

Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Футбол | 23 июня 2024, 06:23 90
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная

Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Футбол | 23.06.2024, 01:33
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Футбол | 23.06.2024, 07:01
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед
Футбол | 23.06.2024, 08:12
Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед
Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 131
Футбол
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 11
Теннис
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 17
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик уже стал великим, а Фьюри – нет
Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик уже стал великим, а Фьюри – нет
21.06.2024, 11:59
Бокс
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем