Шранц установил рекорд сборной Словакии в матче против Украины

Форвард сборной Словакии Иван Шранц открыл счет в матче второго тура Евро-2024 против Украины на 17-й минуте. Это позволило ему войти в историю сборной Словакии.

Он стал первым игроком в истории словацкой сборной, который забил более одного гола на одном чемпионате Европы.

Для Шранца гол в ворота Украины стал вторым на турнире. В первом туре именно 30-летний форвард пражской «Славии» принес команде минимальную победу над Бельгией (1:0).

Суммарно для Шранца это пятый гол за сборную Словакии в 24 матчах.

Ivan Schranz is the first player to score multiple goals at a single European Championship tournament for Slovakia.



