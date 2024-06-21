Шранц установил рекорд сборной Словакии в матче против Украины
Иван Шранц – первый словак, который забил более одного гола на одном Евро
Форвард сборной Словакии Иван Шранц открыл счет в матче второго тура Евро-2024 против Украины на 17-й минуте. Это позволило ему войти в историю сборной Словакии.
Он стал первым игроком в истории словацкой сборной, который забил более одного гола на одном чемпионате Европы.
Для Шранца гол в ворота Украины стал вторым на турнире. В первом туре именно 30-летний форвард пражской «Славии» принес команде минимальную победу над Бельгией (1:0).
Суммарно для Шранца это пятый гол за сборную Словакии в 24 матчах.
Ivan Schranz is the first player to score multiple goals at a single European Championship tournament for Slovakia.— Squawka (@Squawka) June 21, 2024
Making history. 🇸🇰#EURO2024 pic.twitter.com/loWaGO1oxJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай замкнул передачу Зинченко
Андрей неудачно стартовал со сборной на Евро-2024