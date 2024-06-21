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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:52 | Обновлено 21 июня 2024, 17:53
1216
0

Шранц установил рекорд сборной Словакии в матче против Украины

Иван Шранц – первый словак, который забил более одного гола на одном Евро

21 июня 2024, 17:52 | Обновлено 21 июня 2024, 17:53
1216
0
Шранц установил рекорд сборной Словакии в матче против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Шранц

Форвард сборной Словакии Иван Шранц открыл счет в матче второго тура Евро-2024 против Украины на 17-й минуте. Это позволило ему войти в историю сборной Словакии.

Он стал первым игроком в истории словацкой сборной, который забил более одного гола на одном чемпионате Европы.

Для Шранца гол в ворота Украины стал вторым на турнире. В первом туре именно 30-летний форвард пражской «Славии» принес команде минимальную победу над Бельгией (1:0).

Суммарно для Шранца это пятый гол за сборную Словакии в 24 матчах.

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Иван Шранц сборная Словакии по футболу сборная Украины по футболу Словакия - Украина Евро-2024 статистика
Олег Дидух Источник: Squawka
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