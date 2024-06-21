Чемпионат Европы21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:21
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12
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет
21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:21
7710
12
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.
Для него это второй гол на Евро-2024, и он стал лидером в списке бомбардиров вместе с немцем Джамалом Мусиалой.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины
ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин
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Комментарии 12
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Він не повітря програв, а позицію.
Ребров не мог взять какогото левого защитника с УПЛ ? Зачем ставить это недорозуменин просто изза фамилии
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Просте правило , треба грати по гравцю, а не по м'ячу.
Потому что не защитник он.
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Зіну в півзахист потрібно, а захисника іншого запросити
Зінченко вже крім понтів нічого не показує
Зінченко програв повітря... А те, що Тимчик просто дав чуваку зробити ассист після вкинутого ауту, це ок? Я ще після гри з Польщею казав, що Тимчика до Збірної підпускати не можна. Захисник... Що тоді, що сьогодні в першому таймі всю боротьбу програв! Його, наче дитину, проходять. Бражко - також ніякий. Яким місцем Ребров думає, по-перше, запрошуючи їх, по-друге, випускаючи в таких відповідальних матчах?
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