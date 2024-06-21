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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:21
7710
12

ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии

На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет

21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:21
7710
12
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.

Для него это второй гол на Евро-2024, и он стал лидером в списке бомбардиров вместе с немцем Джамалом Мусиалой.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Словакия - Украина Иван Шранц Александр Зинченко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 12
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GloryUkraine
Він не повітря програв, а позицію. 
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+12
bzzzzz
Ребров не мог взять какогото левого защитника с УПЛ ? Зачем ставить это недорозуменин просто изза фамилии
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+4
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Likarua
Просте правило , треба грати по гравцю, а не по м'ячу.
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+4
Sergey Romanchik
Потому что не защитник он. 
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+4
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andre_lui
Зіну в півзахист потрібно, а захисника іншого запросити
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+1
Микола Унгурян
Зінченко вже крім понтів нічого не показує
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0
Alehandro
Зінченко програв повітря... А те, що Тимчик просто дав чуваку зробити ассист після вкинутого ауту, це ок? Я ще після гри з Польщею казав, що Тимчика до Збірної підпускати не можна. Захисник... Що тоді, що сьогодні в першому таймі всю боротьбу програв! Його, наче дитину, проходять. Бражко - також ніякий. Яким місцем Ребров думає, по-перше, запрошуючи їх, по-друге, випускаючи в таких відповідальних матчах?
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-2
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