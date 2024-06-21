ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.

Для него это второй гол на Евро-2024, и он стал лидером в списке бомбардиров вместе с немцем Джамалом Мусиалой.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин