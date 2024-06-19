Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?
Оглашены номинанты на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2024
Европейский футбольный союз назвал претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.
На престижное признание претендуют четыре гола, авторами которых стали:
- Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1),
- Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1),
- Мерт Мюлдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1),
- Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0).
Поединки 2-го тура группового этапа чемпионата Европы возьмут старт в среду, 19 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что составлена сборная 1-го тура Евро-2024, в которую вошел обидчик Украины.
4 brilliant goals! Tap below to vote for your favourite? 🗳️👇— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024
🇹🇷 Mert Müldür vs Georgia
🇷🇴 Nicolae Stanciu vs Ukraine
🇮🇹 Nicolò Barella vs Albania
🇹🇷 Arda Güler vs Georgia
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