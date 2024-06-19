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  4. Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 11:33 | Обновлено 19 июня 2024, 11:38
192
0

Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?

Оглашены номинанты на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2024

19 июня 2024, 11:33 | Обновлено 19 июня 2024, 11:38
192
0
Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николае Станчу

Европейский футбольный союз назвал претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

На престижное признание претендуют четыре гола, авторами которых стали:

  • Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1),
  • Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1),
  • Мерт Мюлдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1),
  • Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0).

Поединки 2-го тура группового этапа чемпионата Европы возьмут старт в среду, 19 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что составлена сборная 1-го тура Евро-2024, в которую вошел обидчик Украины.

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Николае Станчу Арда Гюлер Евро-2024 Румыния - Украина
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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