Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?

Европейский футбольный союз назвал претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

На престижное признание претендуют четыре гола, авторами которых стали:

Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1),

Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1),

Мерт Мюлдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1),

Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0).

Поединки 2-го тура группового этапа чемпионата Европы возьмут старт в среду, 19 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что составлена сборная 1-го тура Евро-2024, в которую вошел обидчик Украины.