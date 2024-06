Гол Румынии в ворота Украины может получить признание. Кто еще в топе?

Европейский футбольный союз назвал претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

На престижное признание претендуют четыре гола, авторами которых стали:

Поединки 2-го тура группового этапа чемпионата Европы возьмут старт в среду, 19 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что составлена сборная 1-го тура Евро-2024, в которую вошел обидчик Украины.

4 brilliant goals! Tap below to vote for your favourite? 🗳️👇



🇹🇷 Mert Müldür vs Georgia

🇷🇴 Nicolae Stanciu vs Ukraine

🇮🇹 Nicolò Barella vs Albania

🇹🇷 Arda Güler vs Georgia



