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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 07:20 | Обновлено 19 июня 2024, 07:29
248
0

Составлена сборная 1-го тура Евро-2024. И обидчик Украины есть

Испанское издание Marca презентовало команду лучших

19 июня 2024, 07:20 | Обновлено 19 июня 2024, 07:29
248
0
Составлена сборная 1-го тура Евро-2024. И обидчик Украины есть
Getty Images/Global Images Ukraine. Деннис Ман

Испанское топовое спортивное издание Marca презентовало свою версию символической сборной 1-го тура чемпионата Европы 2024, который проходит на стадионах Германии.

В команду лучших среди прочего вошел полузащитник Деннис Ман из сборной Румынии, которая, напомним, в стартовом матче на Евро-2024 разгромила команду Украины со счетом 3:0.

Голкипер: Барт Вербрюгген («Брайтон», Нидерланды);

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Давид Ганцко («Фейеноорд», Словакия), Алессандро Бастони («Интер», Италия), Тео Эрнандес («Милан», Франция);

Полузащитники: Фабиан Руис («ПСЖ», Испания), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», Франция), Деннис Ман («Парма», Румыния), Арда Гюлер («Реал», Турция), Джамал Мусиала («Бавария», Германия);

Нападающий: Коди Гакпо («Ливерпуль», Нидерланды).

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Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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