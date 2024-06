Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Британии после отказа соперницы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/16 финала украинка встретилась с Кэти Бултер (Великобритания, WTA 31). Калинина выиграла первый сет, после чего британка решила отказаться от дальнейшей борьбы.

WTA 250 Бирмингем. Трава. 1/16 финала

Кэти Бултер (Великобританя) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, RET., Бултер

Это был первый очный поединок соперниц.

Калинина впервые в 2024 году сыграла на траве. Ангелина проводит подготовку к Уимблдону, который стартует в первых числах июля.

Во 2-м раунде соревнований в Британии украинка сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 41).

Бултер в воскресенье, 16 июня, выиграла титул на турнире в Ноттингеме, проведя за 1 день и полуфинальный, и финальный матч. Шанс на 100% восстановление Кэти были очень малы.

Unfortunately Katie Boulter had to retire from the #RothesayClassic, after Anhelina Kalinina took their first set 6-3 in Birmingham pic.twitter.com/5ZbeLHWlXu