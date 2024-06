Дидье Дешам добыл сотую победу у руля сборной Франции

Сборная Франции в рамках первого тура Евро-2024 обыграла сборную Австрии (1:0). Для Дидье Дешама это была сотая победа во главе национальной команды

Для специалиста это 154-й поединок у руля сборной. При нем «ле бле» 30 раз сыграли в ничью, в остальных 24-х матчах были поражения.

Дидье является рекордсменом среди тренеров сборной Франции по количеству побед – второе место делят Мишель Идальго и Раймон Доменек (по 41).

55-летний Дешам возглавил сборную в 2014 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018, а на ЧМ-2022 дошла до финала. Также сборная Франции становилась финалистом Евро-2016.

