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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 03:33 | Обновлено 18 июня 2024, 03:36
57
0

Дидье Дешам добыл сотую победу у руля сборной Франции

Сборная Франции минимально обыграла австрийцев

18 июня 2024, 03:33 | Обновлено 18 июня 2024, 03:36
57
0
Дидье Дешам добыл сотую победу у руля сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Сборная Франции в рамках первого тура Евро-2024 обыграла сборную Австрии (1:0). Для Дидье Дешама это была сотая победа во главе национальной команды

Для специалиста это 154-й поединок у руля сборной. При нем «ле бле» 30 раз сыграли в ничью, в остальных 24-х матчах были поражения.

Дидье является рекордсменом среди тренеров сборной Франции по количеству побед – второе место делят Мишель Идальго и Раймон Доменек (по 41).

55-летний Дешам возглавил сборную в 2014 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018, а на ЧМ-2022 дошла до финала. Также сборная Франции становилась финалистом Евро-2016.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Франция
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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