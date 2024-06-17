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  4. Партенопеи в ярости. Наполи отреагировал на слова агента Кварацхелии
Италия
17 июня 2024, 16:04 |
521
0

Партенопеи в ярости. Наполи отреагировал на слова агента Кварацхелии

Клуб выступил с официальным заявлением

17 июня 2024, 16:04 |
521
0
Партенопеи в ярости. Наполи отреагировал на слова агента Кварацхелии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Наполи» выступил с довольно резким официальным заявлением относительно будущего Хвичи Кварацхелии после того, как агент вингера сборной Грузии Мамука Джугели заявил о планах перейти в другой клуб нынешним летом:

«Отвечая на заявления агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и отца футболиста Бадри, «Наполи» подчеркивает, что у Хвичи еще три года контракта с клубом. Кварацхелия не выставлен на трансфер.

Не агентам и отцам решать будущее футболиста, у которого контракт с «Наполи», а клубу!!! Конец истории».

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Наполи Хвича Кварацхелия
Олег Дидух Источник: ФК Наполи
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