Партенопеи в ярости. Наполи отреагировал на слова агента Кварацхелии

«Наполи» выступил с довольно резким официальным заявлением относительно будущего Хвичи Кварацхелии после того, как агент вингера сборной Грузии Мамука Джугели заявил о планах перейти в другой клуб нынешним летом:

«Отвечая на заявления агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и отца футболиста Бадри, «Наполи» подчеркивает, что у Хвичи еще три года контракта с клубом. Кварацхелия не выставлен на трансфер.

Не агентам и отцам решать будущее футболиста, у которого контракт с «Наполи», а клубу!!! Конец истории».

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro…