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Италия
17 июня 2024, 09:24 | Обновлено 17 июня 2024, 09:36
538
0

Агент Кварацхелии: «Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи»

Клуб не готов отпускать грузинского вингера

17 июня 2024, 09:24 | Обновлено 17 июня 2024, 09:36
538
0
Агент Кварацхелии: «Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Агент и отец грузинского вингера итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в клубе:

«Я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи». Он работал с 4 разными тренерами за 1 год, это меня очень волнует, но он решит все сам, хотя для меня это неудобно. Я не общался с Хвичей на эту тему, не буду говорить об этом до конца Евро-2024».

Интересно, что, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже предложил Кравацхелии новый контракт с повышенной зарплатой и клаусулой, а клуб официально отреагировал на заявления отца Хвичи, заявив, что грузин не продается.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов приобрести Хвичу Кварацхелию за 100 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия Наполи трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо Аурелио Де Лаурентис продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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