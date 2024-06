Агент Кварацхелии: «Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи»

Агент и отец грузинского вингера итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в клубе:

«Я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи». Он работал с 4 разными тренерами за 1 год, это меня очень волнует, но он решит все сам, хотя для меня это неудобно. Я не общался с Хвичей на эту тему, не буду говорить об этом до конца Евро-2024».

Интересно, что, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже предложил Кравацхелии новый контракт с повышенной зарплатой и клаусулой, а клуб официально отреагировал на заявления отца Хвичи, заявив, что грузин не продается.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов приобрести Хвичу Кварацхелию за 100 миллионов евро.

🔵🇬🇪 Napoli president de Laurentiis has already sent new contract proposal for Kvaratskhelia with salary increase + release clause.



It happened after PSG initial approaches as they want and still keep Kvara on their list.



↪️ Up to the player, after father and agent statements. https://t.co/6uHJFrWJ5X