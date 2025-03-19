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  4. Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером
Сборная УКРАИНЫ
19 марта 2025, 19:49 |
1120
16

Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером

Тренер надеется на скорое возвращение игрока

19 марта 2025, 19:49 |
1120
16
Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Сергей Ребров не сказал, кто заменит дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика на позиции левого атакующего хавбека, но надеется, что игрок Челси скоро вернется в игру.

«Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него».

«Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси допинг Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 16
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Victor673256ua
Як би Мудрика не критикували восени, але свою роботу на лівому фланзі він виконував.
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+1
AK.228
Посмотрим
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0
Saar
Не бачу проблеми у відсутності Мудрика.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Вообще-то мудрик не дисквалифицированный.
Его загнали в непонятную ситуацию.
Вторую пробу до сих пор не вскрыли.
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-2
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