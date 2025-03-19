Сборная УКРАИНЫ19 марта 2025, 19:49 |
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Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером
Тренер надеется на скорое возвращение игрока
19 марта 2025, 19:49 |
1120
16
Тренер сборной Украины Сергей Ребров не сказал, кто заменит дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика на позиции левого атакующего хавбека, но надеется, что игрок Челси скоро вернется в игру.
«Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него».
«Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию», – сказал Ребров.
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