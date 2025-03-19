Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером

Тренер сборной Украины Сергей Ребров не сказал, кто заменит дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика на позиции левого атакующего хавбека, но надеется, что игрок Челси скоро вернется в игру.

«Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него».

«Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию», – сказал Ребров.