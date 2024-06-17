Шуточный раскол триумфальной парочки, финал Бьянки, украинки в Британии

Состоялась первая теннисная неделя после Ролан Гаррос, которая традиционно прошла на травяных кортах. Grass Court Season Is Here!

Параллельно мужские и женские турниры прошли в Ноттингеме и Хертогенбосе. Правда, если в Нидерландах были разыграны трофеи на уровне АТР и WTA 250, то в Великобритании у парней соревнования проводились под статусом челленджера. Зато в Штутгарте был 250-тысячник.

Представителей Украины на высоком уровне было минимум, но вот на турнирах ITF некоторые сумели порадовать. Обо всем по порядку.

WTA 250 Ноттингем

В Британии приняли участие 2 украинские теннисистки: Дарья Снигур и Марта Костюк. И нужно же было так угораздить, что украинки встретились между собой в 1-м раунде.

Сенсационно или несенсационно, но победу одержала Снигур. Трава для Дарьи – профильное покрытие, но давайте честно – не может 17-я ракетка мира со статусом 2-й сеяной проигрывать 128-й... У Марты большой спад в игре после грунтового финала в Штутгарте. С 26 апреля у нее всего 1 победа в 5 поединках.



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Снигур далеко по сетке тоже не пробралась. Уже в 1/8 финала Дарья вышла на корт против Эммы Радукану и без особых шансов проиграла. Эмме удалось выйти в полуфинал, где она уступила будущей победительнице Кэти Бултер.

Кэти с третьим номером посева взяла титул второй год подряд на этих кортах, в решающей встрече обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову. 16 июня британка провела два поединка: и полуфинал, и финал (из-за дождей игры стабильно переносили). В 1/2 Бултер проиграла стартовый сет Радукану на тай-брейке со счетом 13:15 (!), но взяла последующие два.

В матче с Плишковой Кэти также отдала первую партию, однако снова оформила камбек. Бултер выиграла 3-й титул в карьере, сыграв в 3 финалах на уровне WTA. Она стала первой теннисисткой, которой удалось защитить трофей на кортах Ноттингема.

В 2024 году Бултер также стала чемпионкой в Сан-Диего, обыграв в финале Марту Костюк. Таким образом, в этом сезоне у британки два трофея.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

WTA 250 Хертогенбос

Соревнования в Хертогенбосе не стали чем-то удивительно интересным. В 1/8 финала первая сеяная и 5-я ракетка Джессика Пегула сенсационно проиграла Александре Крунич, которая занимала на тот момент 400-ю позицию в рейтинге. Вылет Джессики открывал или Наоми Осаке, или Бьянке Андрееску потенциальный финал.

Так и произошло. В очном четвертьфинальном поединке Андрееску одолела Осаку, далее выбила Далму Галфи и пробилась в финал. Еще могла пошуметь Вероника Кудерметова, но ее Галфи как раз и выбила в 1/4.

Что касается нижней частки сетки, то там теннисистки были послабее. Поэтому неудивительно, что именно 2-я сеяная и, к сожалению, «нейтралка» Людмила Самсонова спокойно дошла до решающего поединка. Разве что в полуфинальной игре, в битве кацапок против Александровой, Самсонова отдала 1 сет.

В игре за титул все адекватные болельщики поддерживали Бьянку и хотели увидеть от нее первый титул с 2019 года, но увы... Андрееску проиграла, но своей игрой и результатами порадовала.

Важно отметить, что представительницу Канады давно мучают травмы и некоторые фанаты могли уже забыть, насколько сильной была Бьянка в 2019 году. Но вот уже как 5 лет Андрееску пропала с радаров и только сейчас, в 24 года, потихоньку восстанавливает карьеру. Она не играла с августа 2023, вернулась на Ролан Гаррос, где дошла до 3-го раунда и в трех сетах проиграла будущей финалистке Жасмин Паолини, а теперь на проблемной и скользкой траве дошла до финала! Пошумит ли на Уимблдоне и US Open в этом сезоне?



Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

АТР 250 Хертогенбос / АТР 250 Штутгарт

Трофей в Хертогенбосе взял Алекс де Минаур. Демон без особого труда завоевал тут титул, не проиграв ни одного сета, а финале одолев Себастьяна Корду.

Вообще, 2024 год получается великолепным в исполнении австралийца. Для Алекса это только (ну или не только) 2-й трофей в сезоне (он стал чемпионом на 500-тысячнике в Акапулько), но были и другие громкие результаты: финал в Роттердаме, четвертьфинал в Монте-Карло, победы над Фритцем, Джоковичем и Зверевым на United Cup.

Алекс обновил личный рекорд и поднялся на 7-е место в рейтинге АТР. На этой неделе ему предстоит защитить очки за финал турнира АТР 500 в Лондоне. Он там 2-й сеяный и сетка выглядит не самой простой, но и не такой уж и сложной.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Себастьян Корда

В Штутгарте трофей забрал Джек Дрейпер. В финале он выиграл у Маттео Берреттини. Помните такого итальянца?

Маттео долго промучался с травами и вот только сейчас возвращается. Трава для него – идеальное покрытие. В поединке за титул Маттео взял первый сет, а во втором имел два скрытых матчбола, но проиграл на тай-брейке и отдал третью партию. Но, кстати, стоит отметить, что в 2024 году Берретини уже выиграл 1 титул на грунте в Марракеше. Так что перспективы удачного возвращения Хаммера выглядят неплохо.

Дрейпер впервые выиграл трофей на уровне АТР, проведя третий финал. С понедельника британец дебютировал в топ-30 – 30-е место.

В квалификации немецкого турнира сыграл 1 украинец – Вадим Урсу. Для него это был первый матч на таком уровне. Урсу в 1-м раунде отбора уступил 2-метровому Джованни Мпеши-Перрикару 3:6, 4:6.

WTA 125, турниры ITF, челленджеры и украинцы

Отдельно стоит выделить челленджер в Ноттингеме. Там сыграли крепкие ребята уровня тура: Кэмерон Норри и Дэн Эванс. Но первый вылетел в 1/8, а второй – в 1/4 финала. В итоге трофей выиграл 274-й номер рейтинга АТР Джейкоб Фирнли, в решающе встрече переиграв Чарльза Брума, который занимает 235-е место. Вот такие вот дела...

Что касается украинцев, то тут все очень печальненько. Алексей Крутых проиграл на старте квалификации к турниру в Братиславе Янки Эрелю.

В Турции сыграли и Илья Марченко с Виталием Сачко, которые в 1-м раунде основы завершили выступления, проиграв Лукасу Ноймайеру и Мартину Крумичу соответственно.

Катарина Завацкая провела 1 матч на турнире WTA 125 в Валенсии (на грунте). В 1/16 финала украинка уступила Марине Бассольс, хотя оформила сопернице баранку во втором сете. В Испании должна была сыграть и Анастасия Соболева, но перед стартом первой игры она снялась. Точные причины неизвестны, но недавно Анастасия была замечена на тренировке на травяных кортах. Соболева может получить право сыграть в квалификации Уимблдона, что будет ее дебютом на Grand Slam.

Катерина Байндл выступила на грунтовом 100-тысячнике во Франции, где дошла до 2-го раунда и проиграла 17-летней японке Саре Саито. Катерина после возвращения в Тур (не играла с октября 2023) выиграла 5 матчей из 10.

Порадовал на прошлой неделе Александр Овчаренко. Украинец выиграл трофей на турнире ITF M15 в Кьети. Интересно, что на финальный поединок соперник Александра не вышел. Овчаренко завоевал пятый титул в карьере и второй в этом сезоне.

Триумфально завершилась неделя и для Вячеслава Белинского. 20-летний теннисист выиграл грунтовой 15-тысячник в Кошалине. Для Белинского это 5-й трофей в карьере и 3-й в 2024 году.

Владислав Орлов вместе с Маркосом Каловелонисом сыграл в финале парного разряда на челленджере в Лионе, но уступил тандему Гинар / Жак. Орлов во второй раз в карьере сыграл в финале челленджера в парном разряде и во второй раз проиграл.

Champions Battle 2024

11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в датском городе Хернинг под название Champions Battle 2024. Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели поединки против представителей Дании Каролин Возняцки и Хольгера Руне.

Свитолина и Монфис проиграли свои одиночные матчи, а вот микст сумели выиграть. Парный матч проходил в формате одного сета. Элина и Гаэль впервые сыграли в одном тандеме.

Теннис вне корта

Вернемся к титулам Кэти Бултер и Алекса де Минаура. Ни для кого не секрет, что они встречаются. И это уже второй случай в 2024 году, когда и британка, и австралиец берут титулы на одной неделе.

В первых числах марта Бултер стала чемпионкой в Сан-Диего, а де Минаур выиграл трофей в Акапулько. Алекс свой финальный матч завершил раньше, поэтому на самолете добрался из Мексики в США, чтобы поддержать свою девушку. Но на этой неделе он такого не сделал.

«Мой парень в этот раз не поехал ко мне, хотя я думала, что он сможет. Нам придётся поговорить об этом сегодня вечером и понять, будем ли мы ещё вместе. Надеюсь, что он слушает это, потому что нам предстоит разговор (смеётся)», – в шуточной форме заявила Кэти после успеха на кортах Ноттингема.

Забавный случай произошел после финала в Штутгарте. Победитель, а т.е. Дрейпер, помимо трофея, выиграл еще и мотоцикл. Представитель BOSS признался, что мотоцикл победителя был разработан специально для Берреттини. Пообещали, что сделают ещё один для Джека.



Getty Images/Global Images Ukraine

Немного к грустным новостям: Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне. Но зато Рафа выступит на Олимпиаде в Париже как и в одиночном, так и в парном разрядах. Интересно, что если Новак Джокович не сыграет на Уимблдоне 2024, то турнир Большого Шлема впервые с US Open 1999 пройдет без единого представителя Большой тройки (Роджер Федерер уже завершил карьеру).

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