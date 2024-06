В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 года в группе В между сборными Испании и Хорватии. Красная фурия одержала победу со счетом 3:0.

После матча УЕФА выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник испанской сборной Фабин Руис, который на клубном уровне защищает цвета «ПСЖ». Руис забил один гол в поединке и отдал одну результативную передачу.

Следующий матч Испания сыграет с Италией, а Хорватия с Албанией. Оба матча состоятся 20 июня.

