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  4. Гол+ассист. Назван лучший игрок матча Испания – Хорватия
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 23:15 |
381
0

Гол+ассист. Назван лучший игрок матча Испания – Хорватия

Фабиан Руис стал лучшим игроком поединка

15 июня 2024, 23:15 |
381
0
Гол+ассист. Назван лучший игрок матча Испания – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабин Руис

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 года в группе В между сборными Испании и Хорватии. Красная фурия одержала победу со счетом 3:0.

После матча УЕФА выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник испанской сборной Фабин Руис, который на клубном уровне защищает цвета «ПСЖ». Руис забил один гол в поединке и отдал одну результативную передачу.

Следующий матч Испания сыграет с Италией, а Хорватия с Албанией. Оба матча состоятся 20 июня.

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Фабиан Руис лучший игрок сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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