Экс-форвард сборной назвал виновных в разгромном поражении Украины

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua назвал виновных в крупном поражении подопечных Сергея Реброва в ответном матче раунда плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами - 0:3.

«Самое обидное, когда надежды не сбываются. После довольно неожиданной победы несколько дней назад над бельгийцами в Мурсии – 3:1, казалось, украинская сборная заставит краснеть большинство экспертов, которые считали явным фаворитом оппонента. Для этого надо было в Генке сыграть смело, вдохновенно, так, как во втором тайме в Испании. Но вчера наших ребят было не узнать, такими беспомощными они были.

Как по мне, больше всего неприятных вопросов должно быть к тренерскому штабу, который ошибся со стартовым составом, тактикой. С первых минут держать в обороне почти всех игроков – это не футбол. Согласен, по сравнению с Мурсией бельгийцы прибавили в агрессии, но надо было быть готовыми к этому. А гости своей пассивностью только способствовали доминированию хозяев.

Есть и вопросы относительно физических кондиций наших игроков. Похоже, они банально не успели восстановиться после Мурсии. Поэтому и не хватало им сил в единоборствах, при подстраховке, не говоря уже о выбегании со своей половины поля. На что может рассчитывать сборная, которая вообще считанные разы приближалась к штрафной площади визави?

Провал в Генке – это еще один чувствительный удар по имиджу украинского футбола, хотя, казалось, что все в наших руках».