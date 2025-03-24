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Лига наций
24 марта 2025, 20:15 |
2781
3

Экс-форвард сборной назвал виновных в разгромном поражении Украины

У Александра Паляницы больше всего вопросов к тренерскому штабу

24 марта 2025, 20:15 |
2781
3
Экс-форвард сборной назвал виновных в разгромном поражении Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua назвал виновных в крупном поражении подопечных Сергея Реброва в ответном матче раунда плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами - 0:3.

«Самое обидное, когда надежды не сбываются. После довольно неожиданной победы несколько дней назад над бельгийцами в Мурсии – 3:1, казалось, украинская сборная заставит краснеть большинство экспертов, которые считали явным фаворитом оппонента. Для этого надо было в Генке сыграть смело, вдохновенно, так, как во втором тайме в Испании. Но вчера наших ребят было не узнать, такими беспомощными они были.

Как по мне, больше всего неприятных вопросов должно быть к тренерскому штабу, который ошибся со стартовым составом, тактикой. С первых минут держать в обороне почти всех игроков – это не футбол. Согласен, по сравнению с Мурсией бельгийцы прибавили в агрессии, но надо было быть готовыми к этому. А гости своей пассивностью только способствовали доминированию хозяев.

Есть и вопросы относительно физических кондиций наших игроков. Похоже, они банально не успели восстановиться после Мурсии. Поэтому и не хватало им сил в единоборствах, при подстраховке, не говоря уже о выбегании со своей половины поля. На что может рассчитывать сборная, которая вообще считанные разы приближалась к штрафной площади визави?

Провал в Генке – это еще один чувствительный удар по имиджу украинского футбола, хотя, казалось, что все в наших руках».

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инсайд Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Александр Паляница
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Бондарь
Смешно бл.   .Молодые спортсмены за 2 дня не востановились.А сколько им нужно?
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+4
Sergei Aalst
кто донесет до Реброва,что на выход? с Динамо он ушел из-за критики ,он обиделся! здесь ни в какую! главное,что и обижаться не надо! результата нет,ссыкливый футбол,вернее его вообще нет!
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+1
Artem_Ponomar
відверто кажучи провалили гру, особливо в захисті, попри те що всі наголошували на уважність в обороні після першого матчу коли пропустили м'яч від Лукаку, в другому матчі таке враження що нічого не взяли з першого матчу. Матвієнко при другому пропущеному вирішив легенько відійти від Ромелу, а Сваток при третьому пропущеному вирішив просто зіграти в доганялки з ним
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0
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