ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд назначила нового главного тренера
Эдина Терзича заменил Нури Шахин
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о назначении на пост главного тренера Нури Шахина. Контракт с 35-летним турецким специалистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.
На посту главного тренера «Боруссии» Шахин заменил Эдина Терзича, который подал в отставку вчера. С начала 2024 года Шахин входил в тренерский штаб Терзича.
«Боруссия» станет второй командой в самостоятельной тренерской карьере Шахина. В 2021 – 2023 годах он работал с турецким «Антальяспором».
Шахин является воспитанником «Боруссии». В качестве игрока он выступал за клуб из Дортмунда в 2005 – 2011 и 2013 – 2018 годах.
The new man in charge, Nuri Şahin! pic.twitter.com/DghvsfneCl— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 14, 2024
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