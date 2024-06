ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд назначила нового главного тренера

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о назначении на пост главного тренера Нури Шахина. Контракт с 35-летним турецким специалистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

На посту главного тренера «Боруссии» Шахин заменил Эдина Терзича, который подал в отставку вчера. С начала 2024 года Шахин входил в тренерский штаб Терзича.

«Боруссия» станет второй командой в самостоятельной тренерской карьере Шахина. В 2021 – 2023 годах он работал с турецким «Антальяспором».

Шахин является воспитанником «Боруссии». В качестве игрока он выступал за клуб из Дортмунда в 2005 – 2011 и 2013 – 2018 годах.

