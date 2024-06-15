Евро-2024: У Италии есть хорошие шансы защитить титул

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Последние громкие победы сборной Италии – выигрыш Мундиалей 1982 и 2006 годов, триумф на Евро-2020 – стали приятным сюрпризом для многомиллионной армии болельщиков этот сборной. Потому что эта многомиллионная армия верила, безусловно, в своих любимцев, но вот если говорить объективно, то, кроме веры, увесистых факторов в пользу триумфов «Скуадры адзурры» было не так уж и много.

С другой стороны, на домашнем для Италии чемпионате мира 1990 года, кроме веры в свою команду, у итальянских тиффози были и иные аргументы – в частности, потрясающий по количеству звезд первой величины состав, однако та легендарная команда Скиллачи и Баджо уступила в полуфинале Аргентине.

Это все о том, что понять сборную Италии очень сложно. Если вообще возможно. В нее нужно просто верить. Так, как верят в нее на Апеннинах. До умопомрачения. До всеобщего единения. И всеобщего негодования тоже.

Кстати, самой рейтинговой телепрограммой Италии всех времен остается финал чемпионата мира 1982 года. Это лишнее свидетельство того, что для итальянцев национальная футбольная команда – святое. И вера в это святое зачастую очень помогает «Скуадре» побеждать в условиях, в которых победа видится не самым надежным вариантом.

Вот и сейчас, накануне старта Евро-2024, на который Италия едет в качестве действующего чемпиона, команда Спаллетти не может похвастаться ни идеальной игрой, ни самыми высокими котировками. В этой связи скорее все наоборот. Действующий чемпион у букмекеров уступает в фаворитизме не только Англии, Франции и Германии – главным претендентам на титул, но также и сборным Испании и Португалии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Собственно, настоящее место нынешней сборной Италии наглядно было указано в отборочной группе на Евро-2024, когда «Скуадра» дважды уступила англичанам и лишь благодаря судейской благосклонности удержала спасительную ничью в игре против сборной Украины.

Да и игру как таковую сборной Италии сейчас сложно назвать чемпионской. Более того, после недавнего домашнего товарищеского поединка с турками, завершившегося невзрачной нулевой ничьей, после финального свистка болельщики Италии провожали свою команду свистом.

И, тем не менее, шансы у этой команды повторить успех прошлого Евро есть. И эти шансы не такие мизерные, как могут казаться на первый взгляд. Потому что во многих аспектах нынешняя сборная Италии как минимум не хуже, не слабее той, которая три года назад стала чемпионом континента.

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В первую очередь нужно исходить из того, что сейчас «Скуадру адзурру» возглавляет не Манчини. Роберто не стал снова искушать судьбу на своем «электрическом» стуле, а позарился на куда большие и спокойные деньги.

Можно ли считать, что преемник Манчини способен вывести сборную Италии на новый уровень? Да. Безусловно, так считать можно. Квалификация Спаллетти не вызывает сомнений, однако в данном случае нужно понимать не только эту прописную истину.

Лучано досталось в сборной непростое наследство. Если сравнить нынешний состав «Скуадры» и тот, который добыл «золото» Евро-2020, то разница будет внушительная: сразу 14 человек из чемпионского состава не попали на нынешний чемпионат Европы. Не попали по разным причинам. Кто-то из-за травм, кто-то завершил выступления. Так что бывшему тренеру «Наполи» пришлось строить фактически новую сборную Италии. И по фамилиям новую, и по манере игры.

Манчини исповедовал «терпеливое владение мячом». Порой владение ради владения. Такая тактика в итоге принесла результат. Но она оказалась не долгоиграющей. Нужно было придумывать что-то новое. И это что-то придумал Спаллетти.

Лучано проповедует более агрессивный футбол, нежели практиковал Манчини. Как отметил гуру итальянского тренерского цеха Арриго Сакки, нынешняя сборная Италия пытается очень высоко прессинговать, при этом не давая оппоненту шансов на проведение быстрых контратак. Это сделать довольно сложно, но, по мнению Сакки, Спаллетти на правильном пути. И, дескать, пускай нынешнего тренера сборной не пугает и не волнует критика, ибо, как показывает история, Италия всегда выигрывает после того, как ее нещадно критиковали.

Новая тактика, предложенная Спаллетти, понравилась игрокам, которые фактически в один голос заявляют, что теперь у них появилось больше энтузиазма, больше свободы. И это впечатляет, ведь при «отсутствии» свободы они выиграли чемпионат Европы.

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Теперь что касается состава.

Ориентировочный состав сборной Италии на Евро-2024

Доннарумма остается основным голкипером сборной. Особенностью этого вратаря есть той факт, что в сборной он выступает лучше, нежели в клубе. И это неоспоримый плюс для «Скуадры».

Казалось бы, потерю Бонуччи и Кьеллини невозможно компенсировать. Но Спалетти доказал, что незаменимых футболистов, тем более в сборной, не бывает. Он сделал ставку на оборонцев «Интера» – Ди Марко, Дармиана и Бастони. Очень кстати был бы и Ачерби, но он травмирован. Вместо него вызван защитник «Юве» Гатти.

В опорной зоне остается на своем месте один из главных героев минувшего Евро – Жоржиньо. В пару к нему Спаллетти может отрядить Бареллу. А может и Кристанте. И это значит, что алленаторе хочет более интенсивного, более агрессивного футбола в исполнении волнорезов.

В полузащите тоже есть кому играть. Кьеза на месте. Он, как и Доннарумма, лучше играет в сборной, а не в клубе. Есть и Пеллегрини с Фраттези.

В атаке не оказалось Иммобиле – главного форварда «Скуадры» на Евро-2020. И вот тут есть проблема. И не только в том, что Иммобиле пролетел мимо заявки. Просто сейчас в Италии нет форвардов уровня Скиллачи, Баджо и даже Пиппо Индзаги. Поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Кто есть. По всей видимости, Лучано будет делать ставку на Скамакку, которого называют «вторым Ибрагимовичем».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

И даже если Скамакка не справится с ролью «второго Златана», его могут подстраховать игроки середины поля/фланговые форварды. В первую очередь, Кьеза.

Лично мне определяющим в данном контексте видится не столько отсутствие забивного форварда, сколько присутствие почти непробиваемой защиты.

Именно надежная оборона, высокий средний блок и агрессивность флангов сборной Италии могут компенсировать ее неубедительность на острие атаки. В принципе, «Скуадра» всегда плясала от обороны. И очень часто эти ее пляски на больших турнирах приносили положительный итог.

Если команде Спаллетти будет сопутствовать удача, она вполне может повторить успех минувшего Евро. Такой итог станет, несомненно, сюрпризом. Но это ведь сборная Италии. В нее нужно верить, и тогда она способна преподносить чудеса.