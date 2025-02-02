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Англия
02 февраля 2025, 22:25 |
523
0

«Все пошло не так». Защитник Манчестер Сити – о разгроме от Арсенала

Джон Стоунз высказался о матче 24-го тура АПЛ

02 февраля 2025, 22:25 |
523
0
«Все пошло не так». Защитник Манчестер Сити – о разгроме от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (5:1).

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

После поединка центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение в матче:

«Это тяжело. Мы все плохо воспринимаем поражения. Мне трудно высказаться сразу после такой игры. Гордость задета. Извините болельщикам, которые приехали. То, как мы играли в последние 30 минут, было неприемлемым, и это не мы. Неприятно быть причастным к этому. Мы отдаем должное «Арсеналу», это нелегкое место, чтобы приехать сюда.

В течение 60 минут мы играли в неплохой футбол и были в игре. Но все пошло не так, как мы хотели, и я зол и расстроен тем, как закончилась игра, по многим причинам.

Вернуться в игру, а затем проиграть из-за отклонения от меня, это тяжело. Мы не можем позволить таким ситуациям взять над нами верх. Они забили еще один гол, и мы могли забить в ответ, но, похоже, получилось наоборот. Мы перестали делать то, что должны были делать.

Мы хотим вернуться из этого и не забыть, потому что такие вещи делают нас сильнее. Для наших фанатов мы должны снова все исправить».

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Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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