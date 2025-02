Арсенал повторил достижение 2003 года против Манчестер Сити в АПЛ

«Арсенал» впервые с 2003 года забил 4+ гола в матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

2 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой владельцев поля (5:1).

Также «канониры» в последних 4 матчах Премьер-лиги против подопечных Гвардиолы не потерпели ни одного поражения (2 ничьи, 2 победы). До этой серии без проигрышей лондонцы не могли победить «горожан» 15 игр подряд.

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

