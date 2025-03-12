Вспомнил Мудрика? Нету назвал самого быстрого игрока Челси

Вингер лондонского «Челси» Педру Нету рассказал, кто, по его мнению, является самым быстрым игроком в команде. Интересно, что португалец даже не вспомнил о своем украинском одноклубнике Михаиле Мудрике, который сейчас отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга. Нету проигнорировал экс-игрока донецкого «Шахтера» несмотря на то, что тот считается одним из самых быстрых в АПЛ.

«Я бы сказал, что это выбор между мной и Николасом Джексоном. Но я выбрал бы себя. Если бы мне пришлось делать ставку, я поставил бы на себя», – цитирует Нету Yardbarker.

Ранее сообщалось о том, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-5 самых быстрых игроков в истории.