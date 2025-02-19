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  4. Винисиус и Холанд позади. Мудрик – в топ-5 самых быстрых игроков в истории
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19 февраля 2025, 22:20 |
937
2

Винисиус и Холанд позади. Мудрик – в топ-5 самых быстрых игроков в истории

Быстрее Михаила только трое

19 февраля 2025, 22:20 |
937
2
Винисиус и Холанд позади. Мудрик – в топ-5 самых быстрых игроков в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-5 самых быстрых игроков в истории (с момента начала исследований) по версии The Speeds Database.

В рейтинге 24-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» делит 4-5 место с испанцем Адамой Траоре. Их максимальная скорость - 36,6 км/ч.

Топ-10 рейтинга самых быстрых игроков в истории имеет следующий вид:

1. Микки Ван де Вен (Нидерланды) - 37,38 км/ч
2. Гарет Бэйл (Уэльс) - 36,9 км/ч
3. Килиан Мбаппе (Франция) - 36,7 км/ч
4-5. Михаил Мудрик (Украина) - 36,6 км/ч
4-5. Адама Траоре (Испания) - 36,6 км/ч
6. Габриэль Верон (Бразилия) - 36,4 км/ч
7. Карим Адееми (Германия) - 36,3 км/ч
8. Нуну Тавареш (Португалия) - 36,21 км/ч
9. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 36,2 км/ч
10. Мусса Диаби (Франция) - 36,1 км/ч

Интересно, что на 11-й строчке расположился звездный бразильский вингер Винисиус Жуниор. Его максимальная скорость составляет ровно 36 км/ч.

Ранее экс-форвард сборной Англии назвал трансфер Мудрика в «Челси» катастрофическим.

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Микки ван де Вен Гарет Бэйл Килиан Мбаппе Михаил Мудрик Адама Траоре Габриэл Верон Карим Адейеми Нуну Тавареш Эрлинг Холанд Мусса Диаби
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
А хто з цієї десятки бігав під допінгом?
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+1
ivankondrat96
Не позаздриш захисникам, коли такий дядько як Холанд з його 195 см зросту несеться на тебе зі швидкістю 36 км/год
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0
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