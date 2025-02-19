Винисиус и Холанд позади. Мудрик – в топ-5 самых быстрых игроков в истории

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-5 самых быстрых игроков в истории (с момента начала исследований) по версии The Speeds Database.

В рейтинге 24-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» делит 4-5 место с испанцем Адамой Траоре. Их максимальная скорость - 36,6 км/ч.

Топ-10 рейтинга самых быстрых игроков в истории имеет следующий вид:

1. Микки Ван де Вен (Нидерланды) - 37,38 км/ч

2. Гарет Бэйл (Уэльс) - 36,9 км/ч

3. Килиан Мбаппе (Франция) - 36,7 км/ч

4-5. Михаил Мудрик (Украина) - 36,6 км/ч

4-5. Адама Траоре (Испания) - 36,6 км/ч

6. Габриэль Верон (Бразилия) - 36,4 км/ч

7. Карим Адееми (Германия) - 36,3 км/ч

8. Нуну Тавареш (Португалия) - 36,21 км/ч

9. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 36,2 км/ч

10. Мусса Диаби (Франция) - 36,1 км/ч

Интересно, что на 11-й строчке расположился звездный бразильский вингер Винисиус Жуниор. Его максимальная скорость составляет ровно 36 км/ч.

Ранее экс-форвард сборной Англии назвал трансфер Мудрика в «Челси» катастрофическим.