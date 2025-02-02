Италия02 февраля 2025, 22:20 |
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ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы
Гости вышли вперед в матче 23-го тура Серии А
02 февраля 2025, 22:20 |
443
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В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий хозяев Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
На 29- минуте защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола забил в ворота «Ромы». Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы
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