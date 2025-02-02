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  4. ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы
Италия
02 февраля 2025, 22:20 |
443
0

ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы

Гости вышли вперед в матче 23-го тура Серии А

02 февраля 2025, 22:20 |
443
0
ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий хозяев Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

На 29- минуте защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола забил в ворота «Ромы». Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Без Довбика не справляются. Спинаццола забил в ворота Ромы

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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