«Это замечательный психолог». Довбик рассказал, какого тренера хочет в Рому

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик заявил, что хотел бы, чтобы в следующем сезоне главным тренером команды остался Клаудио Раньери.

«Раньери немного похож на нашего дедушку, он – очень спокойный, но когда команду надо подтолкнуть и разбудить, он очень хорошо знает, как это сделать.

Это отличный психолог, он знает, что сказать в нужный момент, а также знает, когда полезнее промолчать. Это очень важно. Я бы хотел, чтобы он остался на тренерском мостике», – цитирует украинца Il Messaggero.

Ранее итальянский журналист сравнил Довбика и Лукаку.