Италия02 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:49
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«Это замечательный психолог». Довбик рассказал, какого тренера хочет в Рому
Артем надеется, что Раньери продолжит работу с командой
02 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:49
803
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Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик заявил, что хотел бы, чтобы в следующем сезоне главным тренером команды остался Клаудио Раньери.
«Раньери немного похож на нашего дедушку, он – очень спокойный, но когда команду надо подтолкнуть и разбудить, он очень хорошо знает, как это сделать.
Это отличный психолог, он знает, что сказать в нужный момент, а также знает, когда полезнее промолчать. Это очень важно. Я бы хотел, чтобы он остался на тренерском мостике», – цитирует украинца Il Messaggero.
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