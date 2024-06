ОФИЦИАЛЬНО. Ланс назначил 31-летнего главного тренера

Французский «Ланс» официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 31-летний бельгиец британского происхождения Уилл Стилл. Контракт с ним рассчитан на три года – до лета 2027 года.

На посту главного тренера «Ланса» Стилл заменил Франка Эза. Несколько дней назад его переманила к себе «Ницца».

Предыдущим местом работы Стилла был другой французский клуб, «Реймс», который он возглавлял с октября 2022 года. Сезон 2023/2024 команда завершила на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still s'est engagé avec le Racing Club de Lens. Le nouvel entraîneur sang et or a paraphé jusqu'en 2027. ✍️



Bienvenue dans l'Artois et la fournaise de Bollaert-Delelis, coach ! 🌋#Still2027