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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ланс назначил 31-летнего главного тренера
Франция
10 июня 2024, 23:47 |
337
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ланс назначил 31-летнего главного тренера

С командой будет работать Уилл Стилл

10 июня 2024, 23:47 |
337
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ланс назначил 31-летнего главного тренера
ФК Ланс. Уилл Стилл

Французский «Ланс» официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 31-летний бельгиец британского происхождения Уилл Стилл. Контракт с ним рассчитан на три года – до лета 2027 года.

На посту главного тренера «Ланса» Стилл заменил Франка Эза. Несколько дней назад его переманила к себе «Ницца».

Предыдущим местом работы Стилла был другой французский клуб, «Реймс», который он возглавлял с октября 2022 года. Сезон 2023/2024 команда завершила на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1.

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Ланс Реймс
Олег Дидух Источник: ФК Ланс
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