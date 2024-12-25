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25 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:51
541
0

ФОТО. Золотой мяч завершил путешествие по городам Украины

Тур был организован Украинской ассоциацией футбола

25 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:51
541
0
ФОТО. Золотой мяч завершил путешествие по городам Украины
Sport.ua. Золотой мяч в Виннице

Завершен тур Золотого мяча Андрея Шевченко, организованный Украинской ассоциацией футбола.

Вместе с Укрзализныцей трофей преодолел 5454 км, совершил путешествие по Украине и встретил десятки тысяч посетителей.

Кого только не встретил Золотой мяч! Посетителей с плакатами и футболками, которые Андрей Шевченко подписал в 2004 году, когда получил Золотой мяч. Страстных поклонников «Милана», которое прибыли из Италии. Детского тренера Андрей Шевченко и друзей семьи легендарного футболиста. Десятки футбольных школ и целые поколения, болевшие за Шеву.

Это было незабываемое напоминающее путешествие: все возможно, если неустанно работать ради собственной мечты, сообщает УАФ.

Андрей Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году, выступая за итальянский Милан.

Золотой мяч побывал в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Харькове, Виннице, Львове, Запорожье, Днепре, Одессе и родном для Андрея Шевченко Яготине.

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Золотой мяч Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Милан Динамо Киев фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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