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  4. «Победа всей Украины». Шевченко – про 20-ю годовщину получения ЗМ
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 12:55 |
38
0

«Победа всей Украины». Шевченко – про 20-ю годовщину получения ЗМ

Легендарный экс-футболист привез награду на родину

13 декабря 2024, 12:55 |
38
0
«Победа всей Украины». Шевченко – про 20-ю годовщину получения ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Нынешний президент Украинской ассоциации футбола и бывший футболист национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал двадцатую годовщину получения «Золотого мяча»:

«Сегодня – двадцать лет, как я получил «Золотой мяч». Но эта победа не только моя, это победа всей Украины.

Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом. Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления.

Уже 16 декабря «Золотой мяч» отправится в свое первое турне по Украине – от Харькова до Львова, от Запорожья до моего родного Яготина. Чтобы вдохновить детей играть в футбол и верить в свои мечты».

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Андрей Шевченко Золотой мяч фото Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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