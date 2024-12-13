«Победа всей Украины». Шевченко – про 20-ю годовщину получения ЗМ

Нынешний президент Украинской ассоциации футбола и бывший футболист национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал двадцатую годовщину получения «Золотого мяча»:

«Сегодня – двадцать лет, как я получил «Золотой мяч». Но эта победа не только моя, это победа всей Украины.

Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом. Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления.

Уже 16 декабря «Золотой мяч» отправится в свое первое турне по Украине – от Харькова до Львова, от Запорожья до моего родного Яготина. Чтобы вдохновить детей играть в футбол и верить в свои мечты».