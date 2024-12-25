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  4. У Карпат нет шаблонов. Лупашко рассказал о принципах игры львовского клуба
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:52
83
1

У Карпат нет шаблонов. Лупашко рассказал о принципах игры львовского клуба

Главный тренер команды из Львова считает, что идентичных моментов в игре нет

25 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:52
83
1
У Карпат нет шаблонов. Лупашко рассказал о принципах игры львовского клуба
Профутбол. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о принципах игры львовского клуба:

«Например, у Александрии есть механизмы. У них есть шаблоны – например шаблоны построения выхода. То есть, они знают четко, в какой позиции они находятся, что происходит после этой передачи, что будет дальше. Это их механизмы и это их шаблон – я имею в виду. Может быть, кто-то по-другому это понимает.

У нас этого нет, у нас нет шаблонов. Мы хотим, чтобы футболист принимал решение, учим их этому. Мы хотим этого достичь, потому что понимаем, что когда игрок будет действовать от того, что происходит на поле, когда научится это быстро делать, то очень трудно подстроиться.

Каждому механизму, каждому шаблону можно найти противодействие и ломать это. Конечно, если игрок выполняет это очень качественно, этому трудно противодействовать. Но наша система построения игры и наше понимание игры таковы, что оно все переменно, игра переменна, и нет идентичных моментов. Каждый момент другой, каждая минута игры своя, и игрок должен отвечать ее требованиям».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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zzg77
Цікавий підхід, але щось не працює!
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