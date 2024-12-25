«Хахаха, это что, шутка?». Реакция фанатов на нового тренера Валенсии
Карлос Корберан стал новым главным тренером Валенсии
Карлос Корберан стал новым главным тренером «Валенсии». Его контракт будет действовать до лета 2027 года, сообщает официальный сайт клуба. Корберан сменил Рубена Бараху, чьи результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий. Стоит отметить, что Бараха отдал десять лет «Валенсии», завершив свою карьеру именно в этом клубе.
Корберан ранее был главным тренером «Вест Бромвича», с которым боролся за выход в АПЛ. Ранее он также работал с «Олимпиакосом» и «Лидс Юнайтед», где был главным тренером команды U23 и ассистентом основного тренера. На данный момент «Валенсия» занимает 15-е место в Ла Лиге.
Фанаты с оптимизмом восприняли назначение тренера, но некоторые сомневаются, как его стиль работы повлияет на ситуацию в клубе.
Amunt sempre: «Хорошее изменение, теперь дайте ему возможности в виде трансферов и ухода игроков без уровня для «Валенсии», таких как Валера или Кофрие, и приведите 3-4 новых игрока, чтобы исправить эту ситуацию».
AtletionTop: «Хахаха, это что, шутка? 1:42 ночи в Рождество, а они объявляют тренера».
Sentiment Blanc i Negre: «Удачи, Карлос, потому что она тебе точно пригодится».
Joaquín: «Если он сможет передать команде хоть каплю требовательности, авторитета и амбиции, а также вернуть в форму Пепелу, Алмейду и Хави Герру – уже будет неплохо. А если еще и с зимними трансферами повезет, хотя знаю, что это сильно зависит от удачи, то есть шанс спастись».
Sebas: «Он не понимает, во что ввязывается. Вы подписываете с ним контракт на три года? Еще одна финансовая выплата, и с теми суммами, которые вы ему платите, у нас могла бы быть команда, которая вошла бы в четверку лучших... Но все это напоминает второй дивизион».
Orgullo anticulé: «Какая случайность, что меняют тренера как раз перед игрой с «Реалом», хахаха».
BLESSEDPRAIZ: «Он хороший тренер, Чемпионшип похож на Ла Лигу».
Butlin: «Будет интересно посмотреть, как он справится. Спасти «Валенсию» из того положения, в котором они оказались, будет настоящей борьбой».
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