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Испания
25 декабря 2024, 21:52 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:56
1451
0

«Хахаха, это что, шутка?». Реакция фанатов на нового тренера Валенсии

Карлос Корберан стал новым главным тренером Валенсии

25 декабря 2024, 21:52 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:56
1451
0
«Хахаха, это что, шутка?». Реакция фанатов на нового тренера Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Карлос Корберан стал новым главным тренером «Валенсии». Его контракт будет действовать до лета 2027 года, сообщает официальный сайт клуба. Корберан сменил Рубена Бараху, чьи результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий. Стоит отметить, что Бараха отдал десять лет «Валенсии», завершив свою карьеру именно в этом клубе.

Корберан ранее был главным тренером «Вест Бромвича», с которым боролся за выход в АПЛ. Ранее он также работал с «Олимпиакосом» и «Лидс Юнайтед», где был главным тренером команды U23 и ассистентом основного тренера. На данный момент «Валенсия» занимает 15-е место в Ла Лиге.

Фанаты с оптимизмом восприняли назначение тренера, но некоторые сомневаются, как его стиль работы повлияет на ситуацию в клубе.

Amunt sempre: «Хорошее изменение, теперь дайте ему возможности в виде трансферов и ухода игроков без уровня для «Валенсии», таких как Валера или Кофрие, и приведите 3-4 новых игрока, чтобы исправить эту ситуацию».

AtletionTop: «Хахаха, это что, шутка? 1:42 ночи в Рождество, а они объявляют тренера».

Sentiment Blanc i Negre: «Удачи, Карлос, потому что она тебе точно пригодится».

Joaquín: «Если он сможет передать команде хоть каплю требовательности, авторитета и амбиции, а также вернуть в форму Пепелу, Алмейду и Хави Герру – уже будет неплохо. А если еще и с зимними трансферами повезет, хотя знаю, что это сильно зависит от удачи, то есть шанс спастись».

Sebas: «Он не понимает, во что ввязывается. Вы подписываете с ним контракт на три года? Еще одна финансовая выплата, и с теми суммами, которые вы ему платите, у нас могла бы быть команда, которая вошла бы в четверку лучших... Но все это напоминает второй дивизион».

Orgullo anticulé: «Какая случайность, что меняют тренера как раз перед игрой с «Реалом», хахаха».

BLESSEDPRAIZ: «Он хороший тренер, Чемпионшип похож на Ла Лигу».

Butlin: «Будет интересно посмотреть, как он справится. Спасти «Валенсию» из того положения, в котором они оказались, будет настоящей борьбой».

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Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рубен Бараха Олимпиакос Пирей Вест Бромвич Лидс Пепелу Андре Алмейда Чемпионшип
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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