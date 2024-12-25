Винисиус Жуниор посетил матч НБА в Нью-Йорке во время Рождества

24-летний форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор проводит Рождество в Нью-Йорке, посещая матч регулярного чемпионата НБА.

Известного вингера «Реала» и сборной Бразилии показали на большом экране во время поединка между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».

Этот визит Винисиуса на матч НБА подчеркивает его популярность не только в мире футбола, но и в спортивной среде в целом.

Футболист неоднократно заявлял, что любит другие виды спорта, а его присутствие на матчах баскетбола еще раз демонстрирует его широкую узнаваемость на международной арене.

Также «Нью-Йорк» в своих соцсетях опубликовал фотографии других мировых звезд, не только спорта, но и культуры, которые присутствовали на игре.