Онана лучший. В МЮ провели мастер-класс по упаковке подарков

Футболисты «Манчестер Юнайтед» провели рождественский вечер не на футбольном поле, а за упаковкой подарков. Это стало интересным отступлением от привычных тренировок, и игроки решили окунуться в праздничную атмосферу.

Среди всех игроков «лучше всех» с новым амплуа справлялся Андре Онана. Он сразу же начал не стараться, а все залеплять скотчем, пытаясь сделать все как можно быстрее. Болельщики в соцсетях шутят, что хорошо, хоть вратарь Онана хороший, а не упаковщик подарков.

Это необычное мероприятие на празднование Рождества показало, что даже профессиональные футболисты могут с юмором относиться к бытовым делам. Фанаты были в восторге от видео, где футболисты демонстрируют свои не совсем футбольные навыки, а праздничное настроение в команде было явно на высоте.