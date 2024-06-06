ОФИЦИАЛЬНО. Ницца переманила тренера у Ланса

«Ницца» официально сообщила о назначении на должность главного тренера Франка Эза. Условия и срок действия контракта не называются.

На посту главного тренера «Ниццы» Эз заменил итальянца Франческо Фариоли, который в конце мая возглавил «Аякс».

Эз ради работы в «Ницце» покинул «Ланс», который возглавлял с 2020 года. За четыре года с командой 53-летний специалист прошел путь от Лиги 2 до участия в Лиге чемпионов. С 2022 года Эз совмещал тренерскую работу в «Лансе» с должностью генерального менеджера клуба.