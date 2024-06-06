ОФИЦИАЛЬНО. Ницца переманила тренера у Ланса
Команду возглавил Франк Эз
«Ницца» официально сообщила о назначении на должность главного тренера Франка Эза. Условия и срок действия контракта не называются.
На посту главного тренера «Ниццы» Эз заменил итальянца Франческо Фариоли, который в конце мая возглавил «Аякс».
Эз ради работы в «Ницце» покинул «Ланс», который возглавлял с 2020 года. За четыре года с командой 53-летний специалист прошел путь от Лиги 2 до участия в Лиге чемпионов. С 2022 года Эз совмещал тренерскую работу в «Лансе» с должностью генерального менеджера клуба.
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