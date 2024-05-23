ОФИЦИАЛЬНО. Аякс возглавил 35-летний тренер. Его пытался заполучить Шахтер
Фариоли возглавил команду, которая провела неудачный сезон
«Аякс» официально объявил о назначении нового тренера, которым стал Франческо Фариоли. Итальянский специалист получил договор до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Фариоли работал с «Ниццой», которая финишировала на пятом месте Лиги 1. 35-летний тренер год назад был одним из претендентов на работу в «Шахтере», однако бывший член штаба Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» не захотел ехать в Украину.
«Аякс» неудачно провел сезон 2023/24. Команда на старте чемпионата была около зоны вылета, но завершила турнир на пятой позиции. Амстердамцы впервые за 24 года не финишировал в топ-4.
Farioli, 2027 pic.twitter.com/vWN4TIIE4b— AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024
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