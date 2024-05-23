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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс возглавил 35-летний тренер. Его пытался заполучить Шахтер
Нидерланды
23 мая 2024, 21:45 |
1783
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс возглавил 35-летний тренер. Его пытался заполучить Шахтер

Фариоли возглавил команду, которая провела неудачный сезон

23 мая 2024, 21:45 |
1783
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс возглавил 35-летний тренер. Его пытался заполучить Шахтер
ФК Аякс. Франческо Фариоли

«Аякс» официально объявил о назначении нового тренера, которым стал Франческо Фариоли. Итальянский специалист получил договор до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Фариоли работал с «Ниццой», которая финишировала на пятом месте Лиги 1. 35-летний тренер год назад был одним из претендентов на работу в «Шахтере», однако бывший член штаба Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» не захотел ехать в Украину.

«Аякс» неудачно провел сезон 2023/24. Команда на старте чемпионата была около зоны вылета, но завершила турнир на пятой позиции. Амстердамцы впервые за 24 года не финишировал в топ-4.

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Аякс Франческо Фариоли чемпионат Нидерландов по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Аякс
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